Gobierno de Puebla destinó 1.6 mdp para apoyar a afectados por lluvias: Armenta 

Erika Méndez

El gobierno de Puebla destinó un millón 600 mil pesos en apoyos para los afectados por las lluvias ocurridas el pasado 28 de junio, informó Alejandro Armenta Mier.

En conferencia de prensa, precisó que el ayuntamiento de Puebla aportó un millón 225 mil pesos.

Este lunes entregaron cheques a 36 locatarios en el Centro Histórico de Puebla y los recursos se repartirán de la siguiente manera:

19 personas recibirán 20 mil pesos, debido a que tuvieron daños menores; 12 recibirán 50 mil pesos del municipio y 50 mil del estado y cinco que sufrieron daños mayores recibirán 125 mil pesos del municipio y 125 mil del gobierno estatal.