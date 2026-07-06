Anuncian programa estatal de Vivienda para policías, bomberos, etc

Erika Méndez
El director de la Comisión Estatal de Vivienda, Rafael Moreno Valle, presentó el programa estatal de Vivienda “Por Amor a Puebla”, enfocado principalmente para cuerpos de seguridad, Policía Forestal, Protección Civil y el sector salud.
En conferencia de prensa, dijo que se trata de espacios que se otorgarán bajo tres modalidades: Lotes, pies de casa con proyecto ejecutivo en mano y vivienda vertical u horizontal.
Resaltó los beneficios de este programa: Oportunidad de acceso a vivienda para este sector; casas dignas, incluyentes y sostenibles; bienestar y seguridad patrimonial, ordenamiento y aprovechamiento responsable en territorio; impulso a la economía local y generación de empleos.
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