Dos linchamientos en Puebla este año: SSP

Erika Méndez

Este 2026, se han registrado dos casos de linchamiento en Puebla, reveló el titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez Gónzalez.

En conferencia de prensa, confirmó que uno ocurrió el fin de semana en Cohuecan.

Explicó que, pese a que activaron el protocolo de linchamientos, cuando los elementos de seguridad llegaron la persona ya presentaba múltiples golpes y murió camino al hospital.

El funcionario hizo un llamado a los ciudadanos a denunciar los robos y no hacer justicia por mano propia, pues existen comunidades todavía con usos y costumbres, donde es complicado acceder ante las turbas enardecidas.