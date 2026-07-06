Choco Parra anuncia proyecto para evitar inundaciones en el Centro Histórico 

Erika Méndez

El coordinador del gabinete del gobierno de Puebla, José Luis García Parra, confirmó que trabajan en un proyecto con el alcalde capitalino, Pepe Chedraui, para evitar inundaciones en el Centro Histórico.

En conferencia de prensa, dijo que actualmente buscan incorporar a un especialista que puso a disposición el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para corregir el drenaje del bulevar 5 de Mayo.

Explicó que se trata de una intervención que requería la inversión del municipio, estado y la federación; sumado a que tomaría por lo menos dos años ejecutarse.

No obstante, también analizan proyectos que puedan implementar de manera inmediata, para que estas afectaciones no sean tan graves y dar cauce al agua.