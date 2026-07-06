Puebla capital padece mayor incidencia delictiva en San Aparicio, Romero Vargas y Xochimehuacan: Georgina Ruiz

María Tenahua

La presidenta de la comisión de Seguridad y Justicia del cabildo, Georgina Ruíz Toledo, señaló que las juntas auxiliares San Sebastián de Aparicio, Ignacio Romero Vargas, San Felipe Hueyotlipan y San Pablo Xochimehuacan son las de mayor incidencia delictiva en la capital poblana.

En entrevista destacó que esto lo ha identificado durante recorridos, para escuchar a la ciudadanía y concuerda con los datos de la decretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La integrante del Cabildo precisó que los delitos que más se cometen ahí son robos a transeúntes, a casa habitación y comercio, también resaltan los conflictos entre vecinos.

Agregó que trabaja con el secretario de Seguridad Félix Pallares Miranda.