Colegio Cáritas cambia de nombre y abre el nivel primaria en el ciclo escolar 2026-2027

Jorge Barrientos

Con la incorporación del nivel Primaria para el ciclo escolar 2026-2027, el Colegio Cáritas iniciará una nueva etapa institucional al adoptar el nombre de Colegio Cáritas Rosendo Huesca y Pacheco, como parte del fortalecimiento de su proyecto educativo.

La ampliación permitirá a la institución ofrecer continuidad académica desde preescolar hasta primaria, con un modelo centrado en la formación integral de niñas y niños, sustentado en valores, desarrollo académico y acompañamiento a las familias.

La dirección del plantel informó que el programa educativo contempla atención personalizada, enseñanza del idioma inglés, música y computación, además de horario extendido y un entorno orientado al desarrollo humano de los estudiantes.

La apertura del nivel Primaria representa la expansión de la oferta educativa impulsada por Cáritas Puebla, con el objetivo de brindar mayores oportunidades de formación a la comunidad y consolidar un proyecto educativo con enfoque social.

Actualmente se encuentra abierto el proceso de inscripción para preescolar y primaria correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

Asimismo, el colegio cuenta con programas de apoyo dirigidos a las familias para facilitar el acceso a la educación.

El Colegio Cáritas Rosendo Huesca y Pacheco está en la avenida 17 Poniente número 1305, en el Barrio de Santiago, desde donde continuará ofreciendo educación con un enfoque integral para la formación académica y personal de sus alumnos.