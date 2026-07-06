Conquista alumna de la BUAP dos Premios “Cubos de Oro” de la Unión Internacional de Arquitectos

Desde Puebla

Fabiola Bernardina Herrera Rivas, estudiante del Doctorado en Procesos Territoriales de la Facultad de Arquitectura de la BUAP, fue galardonada con el Premio Cubos de Oro, en las categorías Medios Escritos con el proyecto “La casita de tierra, tejiendo la arquitectura y el patrimonio” y en Medios Audiovisuales con “Piecitos a la obra, semillero de investigación”. Con estos trabajos, representó a México ante la Unión Internacional de Arquitectos.

Dichas propuestas se desprenden de su tesis en curso “Procesos de aprendizaje de la arquitectura tradicional familiar Archiquitzin. Las niñas y niños como protagonistas en la continuidad de la Casa de Adobe: Metepec, Morelos”, dirigida por los doctores Adriana Hernández Sánchez y Christian Enrique De La Torre Sánchez, académicos de esta facultad.

Herrera Rivas refirió que generalmente al hablar de arquitectura se piensa en edificaciones y personas adultas; sin embargo, es importante involucrar a los niños en los procesos arquitectónicos, para potenciar sus habilidades y compromiso con la preservación de entornos ambientales y patrimoniales.

“El vínculo entre arquitectura y niñas y niños es trascendental para formar actores sociales desde edades tempranas con capacidades dirigidas a comprender, valorar, participar, transformar y crear de manera consciente sus entornos arquitectónicos, patrimoniales, sustentables, inclusivos y socioculturales en beneficio del desarrollo de las sociedades y comunidades actuales y futuras”, destacó.

En este caso, la construcción con adobe, una técnica conocida como arquitectura vernácula a base de piedra, tierra y muros de adobe; estructuras de madera y teja plana en los techos; además de instalar un cuezcomate al centro de los patios (un tipo de granero abombado elaborado con barro, piedra y paja).

Para transmitir estos conocimientos a los infantes, la estudiante del octavo semestre refirió que los habitantes de la comunidad guiaron esta enseñanza. “Participaron de 20 a 25 niños en cada una de las sesiones impartidas durante alrededor de un año. Fueron 13 talleres y 20 actividades sobre los elementos de la parte edificada, pero también se articularon los diferentes elementos de una casa, donde el patio es el elemento crucial para los niños por ser el espacio de juego”, informó.

La maestra Fabiola Herrera Rivas externó su satisfacción por obtener dicho premio, el cual representó la oportunidad de dar a conocer su proyecto, pero sobre reconocer este tipo de trabajos que vinculan a las niñas y los niños con la arquitectura. Su investigación aún está en curso y la alumna espera continuar colaborando en diferentes espacios y escalar este proyecto a nivel estatal o regional.

En México la convocatoria de los Premios Cubos de Oro fue emitida por el Comité de Arquitectura y Niños, de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM). En el marco de la CXIX Asamblea Nacional de esta federación, celebrada en Aguascalientes, el 21 y 22 de mayo, se entregaron los reconocimientos y preseas del galardón Cubos de Oro, en su sexta edición.

Estos premios trienales tienen como objetivo promover la educación arquitectónica para niños y jóvenes, animando a las futuras generaciones a participar activamente en la creación de entornos más sostenibles e inclusivos.