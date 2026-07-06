Microbiología, ciencia con enorme opción de crecimiento, señaló la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo

Desde Puebla

La Microbiología es un área apasionante y nos ofrece oportunidades de crecimiento. Cuando hay un acontecimiento a lo que la salud se refiere, un microbiólogo puede aportar de manera significativa en este campo de estudio, aseguró la Rectora Lilia Cedillo Ramírez, durante la graduación de la Generación 2024-2026 del Posgrado en Ciencias Microbiológicas: 18 egresados de maestría y tres de doctorado; de ellos el 90 por ciento son mujeres.

En el Salón Barroco del Edificio Carolino, acompañada de Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado, y de Jorge Rigoberto Juárez Posadas, director del Instituto de Ciencias (ICUAP), la Rectora exhortó a los graduados a hacer de la curiosidad su sello característico, ya que esta los llevará a investigar y descubrir nuevas cosas.

Sandra Raquel Reyes Carmona, coordinadora del posgrado, celebró los años de disciplina y resiliencia dedicados, el aprendizaje de los resultados inesperados, de enfrentar la incertidumbre, de la creatividad para encontrar soluciones y el enorme deseo de construir conocimiento científico que aporte valor. “La ciencia necesita personas íntegras y comprometidas. Esta etapa es el inicio de una gran misión. Utilicen el conocimiento para mejorar la vida de los demás”.

En tanto, Verónica Quintero Hernández, investigadora del ICUAP y madrina de esta generación, externó su reconocimiento por la perseverancia, disciplina, pasión y valentía de dichos profesionales. “Ustedes también nos impulsan a seguir aprendiendo y a no perder la emoción de seguir enseñando”.