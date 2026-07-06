Es oficial: Cristiano Ronaldo no será campeón mundial

• España eliminó a Portugal con un gol agónico de Mikel Merino y puso fin al sueño mundialista del histórico delantero

Leonardo Guzmán Hernández

El sueño de Cristiano Ronaldo de conquistar una Copa Mundial de la FIFA llegó oficialmente a su fin.

España derrotó 1-0 a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 gracias a un dramático gol de Mikel Merino en el minuto 90, dejó fuera a la selección lusa en un partido muy cerrado disputado en el AT&T Stadium de Dallas.

El encuentro parecía encaminado a la prórroga, pero un pase filtrado de Ferran Torres encontró a Merino, quien definió con precisión para darle a La Roja el pase a los cuartos de final.

Durante gran parte del compromiso, Portugal logró contener el dominio español y tuvo oportunidades para adelantarse con Cristiano Ronaldo, João Félix y Nuno Mendes, cuyo disparo se estrelló en el travesaño. Del otro lado, Diogo Costa mantuvo con vida a los lusos con varias intervenciones de gran nivel frente a Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Dani Olmo.

Sin embargo, cuando todo apuntaba al tiempo extra, apareció Merino para romper el cero y silenciar a la afición portuguesa con el gol que terminó por definir la eliminatoria.

La eliminación representa un duro golpe para Portugal y, sobre todo, Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años se despide una vez más sin poder conquistar el único título que falta en su extraordinario palmarés.

España, por su parte, mantiene vivo su sueño mundialista y se instala entre las ocho mejores selecciones del torneo, mientras la generación encabezada por CR7 pone punto final a una nueva aventura mundialista con la amarga sensación de quedar fuera en el último suspiro del partido.