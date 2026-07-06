En San Pedro Cholula, recuperan camioneta con reporte por ordenamiento judicial

Desde Puebla

*6 de julio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* En San Pedro Cholula, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recuperaron una camioneta con reporte por ordenamiento judicial.

Policías municipales atendieron una alerta emitida por el sistema de videovigilancia del C5, luego de que se detectara un hit positivo de una camioneta Nissan NP300 que circulaba sobre el Periférico Ecológico. Derivado de ello, los elementos localizaron la unidad, cuyas características coincidían con las del vehículo reportado, en el cruce de la carretera estatal a Coronango y la calle Ocotlán.

En el lugar, una mujer manifestó ser la propietaria de la camioneta e informó que la había adquirido a través de un conocido. Conforme a los protocolos de actuación policial, los elementos realizaron la verificación del número de serie, confirmando que la unidad contaba con un reporte por ordenamiento judicial.

Como resultado, la camioneta fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad competente, que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Asimismo, se brindó orientación a la propietaria sobre el procedimiento que deberá seguir para verificar la situación legal del vehículo.