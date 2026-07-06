Infantino admitió plática con Trump sobre el jugador americano Balogun, pero aseguró que “FIFA no recibe órdenes de nadie”

• El presidente del organismo respondió a la polémica tras las declaraciones de Donald Trump sobre la suspensión del delantero estadounidense

Leonardo Guzmán Hernández

La controversia en torno al delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun, continúa generando reacciones dentro del Mundial 2026. Luego de que el presidente estadounidense Donald Trump asegurara públicamente que intervino para que la FIFA levantara la suspensión del atacante, el presidente del organismo, Gianni Infantino, emitió un comunicado oficial para aclarar lo sucedido y defender la independencia de los órganos disciplinarios de la FIFA.

Infantino confirmó que sí sostuvo una conversación telefónica con Trump, aunque negó categóricamente cualquier tipo de influencia sobre la resolución del caso.

“Recibo llamadas de jefes de Estado, autoridades gubernamentales y dirigentes de todo el mundo. Durante esa conversación expliqué que existía un proceso legal en curso y que el caso sería resuelto únicamente por los órganos judiciales independientes de la FIFA”, señaló el dirigente.

Asimismo, reiteró que el Comité Disciplinario actúa con plena autonomía y que sus decisiones se toman exclusivamente con base en el reglamento y las pruebas presentadas.

El máximo dirigente del futbol mundial también reconoció que, como cualquier aficionado, en ocasiones puede coincidir o no con las resoluciones del Comité Disciplinario, pero subrayó que siempre respetará su independencia.

“Que personalmente nos guste una decisión o no es irrelevante.

El respeto por las instituciones independientes y por el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA”, concluyó Infantino.

Con estas declaraciones, la FIFA busca cerrar una de las polémicas más comentadas del Mundial 2026, aunque el debate sobre la supuesta influencia política en el futbol internacional continúa abierto.