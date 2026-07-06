Ofrecen en Amozoc curso de Verano – talleres de Fútbol Club Puebla

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 6 de julio de 2026.- Como parte del compromiso de fomentar el deporte y brindar más oportunidades de desarrollo para la niñez y juventud, el H. ayuntamiento de Amozoc invita a participar en el Curso de Verano de los Talleres de Fútbol Club Puebla, dirigido a niñas, niños y jóvenes de 7 a 18 años.

Esta iniciativa es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado de Puebla, la Universidad del Deporte del Estado de Puebla, el Club Puebla y el H. Ayuntamiento de Amozoc, con el objetivo de fortalecer la formación deportiva y promover hábitos saludables entre las nuevas generaciones.

El curso se llevará a cabo del 21 de julio al 20 de agosto de 2026, en un horario de 9:00 a 11:00 horas, los días martes, miércoles y jueves, teniendo como sede la Unidad Deportiva de Amozoc.

Las y los participantes recibirán entrenamiento con la metodología oficial del Club Puebla, además de formación integral y deportiva, participación en competencias interacademias, torneos, visorias y procesos de selección deportiva, contribuyendo al desarrollo de sus habilidades dentro y fuera de la cancha.

El presidente municipal, Severiano de la Rosa Romero, reiteró que su administración continuará impulsando acciones que promuevan el deporte como una herramienta para fortalecer valores, la sana convivencia y el desarrollo integral de la niñez y juventud amozoquense.

Las personas interesadas pueden solicitar mayores informes al 221 158 9340 o acudir a la unidad deportiva en las fechas establecidas.