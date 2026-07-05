Accidente deja dos motocuclistas lesionados en Texmelucan

Desde Puebla
La tarde de este domingo se registró percance en la calle 16 de Septiembre en San Martín Texmelucan, a la altura de una licorería reconocida, donde resultó involucrada una motocicleta.
Según reportes preliminares, los ocupantes sufrieron lesiones; una persona adulta mayor fue trasladada a un centro hospitalario.
Se conoció que ninguno de los dos portaba casco de seguridad, elemento fundamental para reducir riesgos en caso de siniestro.
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