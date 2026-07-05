Andrés Villegas, Nay Salvatori, Jaime Natale y legislar “al contentillo”

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Obtuvieron su diputación local gracias a Morena y/o la 4T, no porque tuvieran un verdadero trabajo político o social, derrocharan carisma o presentaran –si quiera – una plataforma legislativa hecha con dos dedos de frente.

Le deben a la 4T dinero, poder y privilegios, pero amenazan con darle la espalda, porque no quieren respetar el mandato de la SCJN y aprobar el reconocimiento a las infancias trans: Reconocimiento de infancias trans en Puebla, mandato de la SCJN: Pável Gaspar

Andrés Villegas , Jaime Natale y Nay Salvatori son algunos de los legisladores de Morena y presuntos aliados que amagan con traicionar, sí, traicionar a la 4T, porque eso implicaría abandonar a sus compañeros de movimiento, si deciden dejarlos solos a la hora de que deban aprobar el reconocimiento de las infancias trans, como la SCJN lo ordenó al Congreso de Puebla hace tiempo: Congreso de Puebla no debate un nuevo derecho: debe cumplir mandato sobre identidad de género en menores

No se se trata de que la legislatura de Puebla quiera o no acatar la orden del máximo tribunal del país, sino que DEBE HACERLO; inclusive, tenía que obedecer desde hace bastante tiempo, pero no ha cumplido y ya cayó en desacato: Diputado del PVEM anticipa voto contra reforma sobre infancias trans

Si Villegas, Natale y Salvatori cumplen sus amenazas de dejar solos a sus supuestos “aliados y compañeros” en este asunto, tal vez valdría la pena que, al menos en Puebla, los morenistas se preguntaran seriamente si vale la pena seguir con este tipo de “coaligados”. Al final del día, ¿con esos amigos, para qué demonios quieren enemigos?

PÁVEL GASPAR LES PONE LA MUESTRA

No, el presidente del Congreso local, Pável Gaspar, no es monedita de oro, como lo demuestran las continuas críticas y cuestionamientos al quehacer legislativo e, incluso, los “festejos” de ciertos actores políticos tras confirmarse las recientes renuncias en dicho poder del Estado: Pável Gaspar Ramírez confirma renuncias en el Congreso

Pero Pável Gaspar sí es un tipo congruente y, principalmente, comprometido –REALMENTE- con su gente, como lo demuestran las giras permanentes en la Sierra Mixteca: Reafirma Pável Gaspar trabajo legislativo para fortalecer la educación y las oportunidades de las juventudes en la Mixteca

Hay hombres que no necesitan hacer del territorio una frase para identificarse o hacerse cercano, porque el territorio ha sido su estilo de vida desde la juventud. Pavel Gaspar no ‘regresa’ a las comunidades, simplemente porque jamás se ha ido de ellas.

​Con una visión propositiva, porque en lugar de detenerse a responder las descalificaciones de quienes viven permanentemente en la comodidad y la lejanía de una oficina, él hace del trabajo diario el mejor de sus discursos.

“La vida nos enseña y nos aterriza, nosotros no le enseñamos a la vida. Eso solo le sucede o lo acepta quien vive en el privilegio y la distorsión detrás de su escritorio”, es uno de los mensajes que Pável Gaspar externa frecuentemente en gira por las comunidades mixtecas: Escucha diputado Pável Gaspar necesidades del magisterio en la Mixteca