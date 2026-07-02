Pável Gaspar Ramírez confirma renuncias en el Congreso

Jorge Barrientos

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, confirmó la renuncia del director Jurídico del Poder Legislativo, Jesús Juárez Lezama, así como de otros dos funcionarios, quienes dejarán sus cargos para incorporarse a la administración estatal.

El legislador explicó que la salida de Jesús Juárez Lezama obedece a una invitación para integrarse a una dependencia del Poder Ejecutivo, por lo que descartó que su renuncia esté relacionada con los señalamientos realizados por diputados de oposición, quienes en distintas ocasiones lo acusaron de retrasar y obstaculizar el análisis de diversas iniciativas legislativas.

Además del director Jurídico, también presentaron su renuncia Lucero Rosales Zacamo, quien se desempeñaba como directora general de Servicios Legislativos, y Francisco Muñoz Violante, titular de la Unidad Técnica de la Comisión de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Aunque Pável Gaspar Ramírez evitó precisar las dependencias a las que se incorporarán los tres exfuncionarios, trascendió que podrían integrarse a la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado.

El presidente de la JUGOCOPO informó que la próxima semana ese órgano de gobierno analizará los perfiles de quienes ocuparán las vacantes y, posteriormente, las propuestas serán sometidas a consideración del Pleno del Congreso del Estado para su aprobación.

En otro tema, el coordinador legislativo confirmó que Leopoldo de Lara permanecerá como secretario general del Congreso, pese a las críticas que también ha recibido por parte de legisladores de oposición.

Gaspar Ramírez afirmó que el secretario general cuenta con la experiencia necesaria para continuar al frente de sus responsabilidades y expresó su confianza en que trabajará de manera coordinada con los nuevos titulares de las áreas legislativas.

Asimismo, rechazó las versiones que señalan que la permanencia de Leopoldo de Lara responde a una presunta protección por parte del Gobierno del Estado, al sostener que su continuidad se basa únicamente en su capacidad y experiencia dentro del Poder Legislativo.