Supervisan avances en construcción del CBTIS 317 Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla. a 2 de julio de 2026.- Como parte del compromiso del presidente municipal Severiano de la Rosa Romero con el fortalecimiento de la educación, el edil realizó una supervisión a los avances de la construcción del CBTIS No. 317, obra que ampliará la oferta educativa de nivel medio superior y beneficiará a las y los jóvenes del municipio.

Durante el recorrido, el edil constató el desarrollo de los trabajos que se ejecutan en la colonia El Carmen, proyecto que se construye con el respaldo de los gobiernos Federal y Estatal, resultado de la gestion y coordinación institucional para generar mayores oportunidades de acceso a la educación para las nuevas generaciones.

El presidente municipal destacó que invertir en infraestructura educativa representa una apuesta por el desarrollo de Amozoc, al brindar espacios dignos, seguros y funcionales donde las y los estudiantes podrán prepararse académicamente y construir un mejor futuro.

Asimismo, señaló que la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva, ya que el proceso de admisión registra una alta demanda y el cupo para la primera generación se encuentra prácticamente cubierto.

Esto permitirá que, en los próximos meses, las y los estudiantes inicien su formación en especialidades de gran proyección como Robótica y Automatización, Electromovilidad e Inteligencia de Negocios, áreas estratégicas que responden a las necesidades del desarrollo tecnológico y productivo de la región.

Finalmente, Severiano de la Rosa Romero agradecio a la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo así como al gobernador Alejandro Armenta, por tan grande proyecto y reiteró que su administración continuará impulsando acciones y gestionando proyectos que fortalezcan la educación, convencido de que esta es una de las herramientas más importantes para transformar la vida de las familias Amozoquenses.