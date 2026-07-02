Llama Sheinbaum a dialogar para que ciudadanos acepten el Cablebús

Erika Méndez
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado al gobierno de Puebla, para que mantenga el diálogo con la sociedad, a fin de que acepte el proyecto del Cablebús.
Indicó que, cuando ella fungió como secretaria de Medio Ambiente, llevó a cabo 400 asambleas para la construcción del segundo piso.
Destacó que, donde había problemas, iban y explicaban el proyecto para que las personas conocieran la realidad.
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