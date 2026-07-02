Tuchel reconoce ventaja de México por la altitud 

El técnico de Inglaterra aseguró que el Estadio Ciudad de México será un desafío para sus jugadores

Leonardo Guzmán Hernández

El director técnico de la Selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, reconoció que México contará con una importante ventaja en el duelo de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debido a las condiciones de la altitud de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, el estratega alemán señaló que, aunque su equipo llega bien preparado físicamente, jugar a 2,240 metros sobre el nivel del mar representa un reto imposible de simular en tan poco tiempo, por lo que el Tricolor tendrá un beneficio natural al estar más acostumbrado a esas condiciones.

Tuchel explicó que Inglaterra realizó una adecuada preparación en Estados Unidos y que el calor o la humedad no serán un problema para sus futbolistas, pues ya disputaron partidos bajo temperaturas similares. Sin embargo, admitió que la altitud será el mayor desafío para los Three Lions.

“Llegamos preparados a Estados Unidos, nos aclimatamos bien al calor. Los jugadores ya entrenaron bajo altas temperaturas, por lo que el calor y la humedad no serán problemas.

El principal inconveniente será la altitud de 2,240 metros; ante eso no te puedes acostumbrar y será una ventaja para México”, declaró el seleccionador inglés en la antesala del compromiso.

El entrenador también lamentó que su equipo solo contará con tres días de preparación antes del encuentro frente al conjunto dirigido por Javier Aguirre, aunque dejó claro que eso no servirá como excusa. Inglaterra buscará avanzar a los cuartos de final ante un Tricolor que llega invicto, con paso perfecto y sin recibir gol en el torneo, en lo que promete ser uno de los enfrentamientos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026.