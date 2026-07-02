Recursos del programa Obra Comunitaria 2027 se entregarán antes de la veda electoral: Armenta 

Erika Méndez

El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que los recursos para el programa de Obra Comunitaria en 2027 se entregarán antes de la veda electoral.

En su visita a Zacapoaxtla por eapoyos para el campo, el mandatario precisó que durante el primer trimestre los ciudadanos tendrán los montos que ayuden a sus cosechas.

En este sentido, hizo un llamado a los delegados a trabajar y comenzar a definir los proyectos, para no tener contratiempos.