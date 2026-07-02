Recursos del programa Obra Comunitaria 2027 se entregarán antes de la veda electoral: Armenta 

Erika Méndez
El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que los recursos para el programa de Obra Comunitaria en 2027 se entregarán antes de la veda electoral.
En su visita a Zacapoaxtla por eapoyos para el campo, el mandatario precisó que durante el primer trimestre los ciudadanos tendrán los montos que ayuden a sus cosechas.
En este sentido, hizo un llamado a los delegados a trabajar y comenzar a definir los proyectos, para no tener contratiempos.
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