Escucha diputado Pável Gaspar necesidades del magisterio en la Mixteca

–El legislador participó en el Foro Educativo Regional 2026 y sostuvo un diálogo con docentes de Chiautla de Tapia, Huehuetlán El Chico y Chietla

Desde Puebla

En el municipio de Chiautla de Tapia, el diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, refrendó el compromiso del Poder Legislativo para impulsar acciones a favor de la educación en la Mixteca poblana. Asimismo, destacó la importancia de mantener un diálogo constructivo para escuchar y dar seguimiento a las propuestas planteadas por el magisterio de la región.

Durante el Foro Educativo Regional 2026, el legislador sostuvo un diálogo con directores de las zonas escolares 047 de Huehuetlán El Chico, 048 de Chiautla I, 051 de Chietla y 056 de Chiautla II, donde destacó que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las y los docentes para impulsar acciones de gestión y fortalecer las propuestas legislativas, que contribuyan al fortalecimiento de la educación en la Mixteca poblana.

Pável Gaspar señaló que las propuestas presentadas durante el foro serán analizadas y, en su caso, turnadas a las instancias competentes para su atención, en temas como seguridad social del magisterio, pensiones y jubilaciones, atención a la salud emocional de docentes y estudiantes, así como el fortalecimiento de la seguridad en los planteles educativos.

En este sentido, el diputado informó que se trabaja en una propuesta legislativa orientada a fortalecer la protección de las comunidades escolares, mediante un esquema que garantice el respeto a los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, docentes y personal educativo.

El legislador reafirmó su disposición de mantener una comunicación permanente con el sector educativo para impulsar, de manera conjunta, iniciativas y acciones que respondan a las necesidades del sector y contribuyan al bienestar de las y los estudiantes mixtecos.

Finalmente, agradeció la presencia del presidente municipal de Chiautla de Tapia, Gonzalo Oropeza García, así como su disposición para impulsar acciones en favor de la región.