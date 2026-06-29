Zacatecas y San Luis Potosí, bastiones del nepotismo cuatroteista: Gobernadores actuales podrían dejar familiares como sucesores

En SLP, esposa del gobernador podría heredar el cargo

Zacatecas parece destinado a otro Monreal

Jorge Barrientos

Morena dio a conocer los criterios con los que distribuirá las candidaturas para las 17 gubernaturas que estarán en disputa durante las elecciones de 2027, proponiendo que 10 de ellas sean encabezadas por mujeres y siete por hombres, como parte de su estrategia de competitividad y paridad de género.

La determinación quedó plasmada en el acuerdo CN/CEN/DA/043/2025, emitido por la Comisión Nacional de Elecciones, donde se establecen los bloques de competitividad que servirán de base para la definición del género de las candidaturas en cada entidad.

De acuerdo con el documento, Morena clasifica a los estados según sus posibilidades de triunfo. En el bloque de alta competitividad se encuentran Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit y Sinaloa, entidades donde el partido considera que cuenta con amplias posibilidades de conservar o conquistar la gubernatura.

En un segundo bloque, considerado de competitividad media, aparecen Michoacán, Quintana Roo, Tlaxcala, Sonora y Zacatecas, donde Morena anticipa contiendas más cerradas frente a la oposición.

Por otra parte, Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí fueron ubicados en el bloque de baja competitividad, al estimar que representan los mayores retos electorales para el partido.

Diez estados serían encabezados por mujeres

La propuesta establece que las candidaturas femeninas corresponderían a Baja California, Campeche, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Sonora, Tlaxcala, Aguascalientes, Nuevo León y San Luis Potosí.

En contraste, las candidaturas masculinas serían para Baja California Sur, Colima, Nayarit, Quintana Roo, Zacatecas, Chihuahua y Querétaro.

Reacomodos entre aspirantes

La distribución por género modifica el panorama político en varias entidades. En Chihuahua, al reservarse la candidatura para un hombre, quedarían sin posibilidad de competir por la nominación figuras como la senadora Andrea Chávez.

En Guerrero ocurre una situación similar, ya que la candidatura será para una mujer, lo que impediría que el senador Félix Salgado Macedonio busque nuevamente la gubernatura bajo las siglas de Morena.

Debate por el nepotismo

El acuerdo también ha generado comentarios por sus posibles implicaciones en materia de nepotismo.

En San Luis Potosí, al destinarse la candidatura a una mujer, se abre la posibilidad de que Ruth González Silva busque suceder en el cargo a su esposo, el actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

En Zacatecas, la candidatura fue asignada para un hombre, lo que mantiene abierta la posibilidad de que Saúl Monreal participe en el proceso interno, pese a que Morena pregona una política pública contra el nepotismo y la sucesión entre familiares en cargos de elección popular.

Con la publicación de estos bloques de competitividad, Morena inicia la ruta para la definición de sus candidaturas rumbo a los comicios de 2027, aunque la designación final dependerá de los procesos internos del partido y de las alianzas electorales que eventualmente se concreten.