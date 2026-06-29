Harán estudio hidrológico para evitar inundaciones en el Centro Histórico: Choco Parra

Erika Méndez

El coordinador del gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, indicó que el ayuntamiento de Puebla realizará un estudio hidrológico, para evitar inundaciones en el Centro Histórico.

En conferencia de prensa, dijo que forma parte de un acuerdo establecido en mesa de trabajo entre autoridades estatales y municipales.

Destacó que, además, la empresa Agua de Puebla se comprometió a un dictamen de las condiciones de la red sanitaria y pluvial conectada al Puente de Bubas.

Dijo que, una vez se tengan los resultados, se determinará qué tipo de obra se necesita, para evitar percances por la acumulación de agua.