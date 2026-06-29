Comercios de la 2 Oriente y bulevar 5 de Mayo, con pérdidas totales por la lluvia y la falta de apoyo de Protección Civil y bomberos, acusan locatarios 

María Tenahua

Sin el apoyo de las autoridades municipales, locatarios de la plaza Alcentro llegaron a sus negocios a limpiar y rescatar lo que pudieron, tras la fuerte lluvia de este domingo en la capital poblana, debido a que por lo menos 4 negocios perdieron todo.

Desde las primeras horas de este lunes, los comerciantes llegaron con cajas, escobas, trapeadores y cubetas a ver qué se podía rescatar, pues el agua sucia llegó hasta dos metros de alto y se llevó todo lo que encontró en su camino.

Los comerciantes recriminaron que no hubo apoyo de las autoridades, pues ni Protección Civil ni Bomberos acudieron al llamado de auxilio.

En su turno, Gerardo Medina, director de una escuela de cómputo e inglés en la 4 Oriente, refirió que en varias ocasiones pidió a las autoridades municipales fueran a desazolvar las coladeras, pero no hicieron caso y sufrió la afectación de su patrimonio.

El estacionamiento de la plaza comercial de San Francisco también registró daños severos, dejó vehículos dañados, debido a que el agua subió a un alto nivel.