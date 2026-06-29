Brasil sufre, remonta y avanza a octavos de final

• Martinelli marcó al 90+5 y evitó la sorpresa de un aguerrido Japón

Leonardo Guzmán Hernández

Brasil tuvo que emplearse a fondo para evitar el fracaso en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Canarinha vino de atrás para derrotar 2-1 a Japón en el NRG Stadium de Houston, gracias a un gol agónico de Gabriel Martinelli al minuto 90+5, asegurando su boleto a los octavos de final. Los japoneses sorprendieron desde el primer tiempo con un tanto de Kaishu Sano al 29′, luego de aprovechar un error en la salida brasileña, silenciando a la afición sudamericana.

En la segunda mitad, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti reaccionó con mayor intensidad. Casemiro igualó el marcador al minuto 56 con un sólido remate de cabeza tras un centro de Gabriel Magalhães, iniciando el asedio brasileño. Cuando el partido parecía encaminarse al tiempo extra, Bruno Guimarães filtró un gran pase para Martinelli, quien definió con sangre fría para sellar la remontada y darle el triunfo a la Verdeamarela.

El tanto significó el gol de la victoria más tardío en tiempo reglamentario de una fase eliminatoria de un Mundial desde 1966.

Con este resultado, Brasil mantiene viva una impresionante racha al avanzar, una vez más, a la siguiente ronda de una Copa del Mundo y ahora espera al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega.

Japón, por su parte, se despidió del torneo tras firmar una destacada actuación, dejando una de las mejores impresiones entre las selecciones asiáticas en esta edición del Mundial 2026.