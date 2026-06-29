Facultad de Ciencias Políticas y Sociales BUAP, ejemplo de trabajo académico: Lilia Cedillo 

María Huerta
Trabajo educativo, colaboración y sensibilidad son aspectos que caracterizan a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la BUAP, unidad académica fundada hace cuatro años y la cual en este periodo demostró su capacidad de unir esfuerzos, indicó la rectora Lilia Cedillo Ramírez, durante el Cuarto Informe de Labores de Luis Ochoa Bilbao y toma de protesta a Mirza Aguilar Pérez, directora electa para la gestión 2026-2030.
En su informe, Luis Ochoa Bilbao recalcó los logros en el último año: incremento de la titulación en todas sus modalidades, organización de la infraestructura educativa, impulso de las asesorías y tutorías para garantizar el acompañamiento de 2 mil 100 estudiantes y la incorporación de las tres maestrías en el Sistema Nacional de Posgrados.
También dio a conocer el desarrollo de un Doctorado en Ciencias Políticas, la realización de actividades presenciales, en modalidad híbrida y a distancia, desde presentaciones de libros, seminarios y talleres, entre otras acciones.
En su mensaje, Mirza Aguilar Pérez destacó que su gestión se centrará en el trabajo colaborativo, apertura al diálogo, respeto a la pluralidad y participación activa de su comunidad.
“Comencemos juntos esta nueva etapa. Es el momento de consolidar nuestros cuerpos académicos y una comunidad cada vez más fuerte.
Si trabajamos con la diversidad de ideas, experiencias y visión podremos hacer frente a los desafíos actuales”, externó.
“Vamos a trabajar juntos para consolidar a esta facultad, la cual ha demostrado ser un ejemplo académico y sensibilidad.
La gestión entrante establecerá armonía y unirá esfuerzos, para que en los próximos cuatro años sigamos cosechando triunfos”, señaló.
You may also like
-
En Puebla, universidades trabajan por la paz
-
BUAP presenta “Hackathon LATAM 2026 Quantum Computing for Water Challenges”
-
Brasil sufre, remonta y avanza a octavos de final
-
Comercios de la 2 Oriente y bulevar 5 de Mayo, con pérdidas totales por la lluvia y la falta de apoyo de Protección Civil y bomberos, acusan locatarios
-
Harán estudio hidrológico para evitar inundaciones en el Centro Histórico: Choco Parra