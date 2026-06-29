Facultad de Ciencias Políticas y Sociales BUAP, ejemplo de trabajo académico: Lilia Cedillo 

María Huerta

Trabajo educativo, colaboración y sensibilidad son aspectos que caracterizan a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la BUAP, unidad académica fundada hace cuatro años y la cual en este periodo demostró su capacidad de unir esfuerzos, indicó la rectora Lilia Cedillo Ramírez, durante el Cuarto Informe de Labores de Luis Ochoa Bilbao y toma de protesta a Mirza Aguilar Pérez, directora electa para la gestión 2026-2030.

En su informe, Luis Ochoa Bilbao recalcó los logros en el último año: incremento de la titulación en todas sus modalidades, organización de la infraestructura educativa, impulso de las asesorías y tutorías para garantizar el acompañamiento de 2 mil 100 estudiantes y la incorporación de las tres maestrías en el Sistema Nacional de Posgrados.

También dio a conocer el desarrollo de un Doctorado en Ciencias Políticas, la realización de actividades presenciales, en modalidad híbrida y a distancia, desde presentaciones de libros, seminarios y talleres, entre otras acciones.

En su mensaje, Mirza Aguilar Pérez destacó que su gestión se centrará en el trabajo colaborativo, apertura al diálogo, respeto a la pluralidad y participación activa de su comunidad.

“Comencemos juntos esta nueva etapa. Es el momento de consolidar nuestros cuerpos académicos y una comunidad cada vez más fuerte.

Si trabajamos con la diversidad de ideas, experiencias y visión podremos hacer frente a los desafíos actuales”, externó.

“Vamos a trabajar juntos para consolidar a esta facultad, la cual ha demostrado ser un ejemplo académico y sensibilidad.

La gestión entrante establecerá armonía y unirá esfuerzos, para que en los próximos cuatro años sigamos cosechando triunfos”, señaló.