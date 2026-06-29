BUAP presenta “Hackathon LATAM 2026 Quantum Computing for Water Challenges”

María Huerta

En la BUAP se inauguró la fase final del “Hackathon LATAM 2026 Quantum Computing for Water Challenges”, a realizarse del 29 de junio al 01 de julio, en el que participarán jóvenes de diversas instituciones para proponer soluciones con herramientas de computación cuántica, que respondan a los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 de la ONU.

Este evento, con impacto nacional y continental, es auspiciado por el Open Quantum Institute (OQI) de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), y tendrá como sede las instalaciones del Complejo Cultural Universitario de la BUAP, donde 75 jóvenes, organizados en 15 grupos de trabajo, resolverán retos relacionados con la gestión del agua, como escasez, contaminación en ríos, redes de agua potable, entre otros.

También participan 11 mentores y siete jueces, todos destacados investigadores de instituciones como la BUAP, la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey (UDEM), el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE) y el propio Open Quantum Institute.

En la inauguración, el doctor David Pinto Avendaño celebró la iniciativa de las instituciones que participan, así como el respaldo del OQI, pues impulsa el acercamiento entre la tecnología de vanguardia y las necesidades más apremiantes.

A nombre de la Rectora Lilia Cedillo, recordó que la BUAP impulsa que la investigación no quede sólo en los laboratorios, sino que salga y transforme los problemas más complejos.

De igual forma, estuvieron presentes Myriam Aquino Mena, Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en Puebla; la doctora Franchesca Shiavello del OQI; el doctor Arturo Fernández Téllez, director de Divulgación Científica de la BUAP y miembros del comité organizador.

En esta convocatoria se inscribieron más de 300 estudiantes, quienes previamente hicieron un curso y a partir de éste se realizó una selección que tomó en cuenta el desempeño académico y habilidades de los participantes.