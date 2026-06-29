En Puebla, universidades trabajan por la paz

María Fernanda

Omar Gerardo Aguirre Ibarra, defensor de los Derechos Universitarios de la BUAP, inauguró la Primera Cátedra Interuniversitaria de Paz. “Las universidades como infraestructura para la paz”, en el salón San Jerónimo de la Facultad de Psicología.

La conferencia magistral inaugural “Mecanismos de paz en las universidades”, fue impartida por el doctor Francisco Javier Gorjón Gómez, Presidente de la Red de Paz ANUIES y catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

La cátedra interuniversitaria es una plataforma impulsada por cinco motivaciones: Ética, Académica, Pedagógica, Institucional, Pública; además, es una acción conjunta de BUAP, UPAEP y la Universidad Iberoamericana Puebla.

Al acto protocolario asistieron Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la BUAP, Emilio José Baños Ardavín, rector de la UPAEP, y Gonzalo Inguanzo Arteaga, director de Investigación y Estudios de Posgrado de la Ibero Puebla.