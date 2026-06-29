En San Pedro Cholula detienen a tres probables responsables de daño en propiedad ajena

*- La Policía Municipal actuó de manera inmediata tras un reporte ciudadano en el barrio de San Pablo Tecamac.*

Desde Puebla

*29 de junio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Como parte de las acciones de seguridad y prevención implementadas por el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Tonantzin Fernández, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) puso a disposición de la autoridad competente a tres personas por su probable participación en el delito de daño en propiedad ajena.

Tras recibir un reporte a través de los números de emergencia, elementos de la Policía Municipal acudieron al barrio de San Pablo Tecamac, donde el propietario de un remolque señaló a tres personas como probables responsables de ocasionar daños a la unidad.

En apego a los protocolos de actuación, los uniformados realizaron una inspección preventiva y localizaron entre las pertenencias de los señalados diversos objetos, entre ellos un mazo de punta ancha, un martillo con borde de pico y un cincel metálico.

Por estos hechos, Carlos “N”, de 24 años; Guadalupe “N”, de 20 años; y Santiago “N”, de 23 años, fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Posteriormente, quedaron a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica por su probable participación en el delito de daño en propiedad ajena.

La SSC Cholula recuerda a las y los cholultecas que los números de emergencia se encuentran disponibles para reportar cualquier situación o solicitar apoyo:

• Línea directa: 22 22 47 05 62

• Línea directa y WhatsApp: 22 13 48 43 24 / 22 25 66 27 26