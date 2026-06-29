Armenta fortalece conectividad carretera en San José Chiapa

-Será intervenido el tramo San José Chiapa–Rafael Lara Grajales, además se implementará una estrategia de infraestructura, inversión y bienestar con respaldo del Gobierno de México.

-El gobernador Alejandro Armenta Mier explicó los beneficios de los diferentes proyectos y programas que se pondrán en marcha en la región.

Desde Puebla

SAN JOSÉ CHIAPA, Pue.– Como parte de una estrategia histórica para fortalecer la conectividad y acelerar el desarrollo regional, el gobernador Alejandro Armenta Mier dio el banderazo de inicio a la ampliación del tramo San José Chiapa–Rafael Lara Grajales, primera etapa de un circuito carretero que transformará la movilidad en el estado. El ejecutivo afirmó que el objetivo de su administración es impulsar obras que generen bienestar, crecimiento económico y mejores condiciones de vida para las familias poblanas, en coordinación con el Gobierno de México.

Armenta Mier subrayó que su administración trabaja para generar progreso en las comunidades mediante el diálogo, la conciliación y el respeto a las demandas legítimas de la población. En ese sentido, convocó a las y los ciudadanos a informarse sobre los proyectos que impulsa el gobierno y evitar intereses particulares que buscan desinformar.

Ante más de mil habitantes de la región, el gobernador explicó que Puebla cuenta con 13 trenes de pavimentación y uno más que Petróleos Mexicanos (PEMEX) entregará al estado, equipo con el cual se consolidará un circuito carretero estratégico. Precisó que la primera vialidad federal que pasará de dos a cuatro carriles será San José Chiapa–Rafael Lara Grajales; posteriormente seguirán los tramos Grajales–Nopalucan, Libres–Oriental y Amozoc–Tepatlaxco.

Asimismo, destacó que el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) permitirá instalar un centro de reciclaje para reducir la contaminación y generar riqueza comunitaria. A este proyecto se suman la fábrica de Café y Maíz Bienestar, la producción de baterías de litio para el automóvil Olinia y la Subestación de Transmisión Eléctrica. También resaltó la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para la entrega de Viviendas para el Bienestar y recordó que el Programa de Obra Comunitaria fortalece la participación ciudadana mediante recursos administrados por mujeres. En 2025 el programa ejerció mil millones de pesos; este año dispone de mil 500 millones y para el siguiente ejercicio alcanzará los 2 mil millones de pesos, al igual que el programa para el campo poblano.

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del Centro SICT Puebla, Javier Aquino Limón, reconoció la coordinación permanente entre los gobiernos estatal y federal para modernizar la infraestructura carretera. Reiteró el respaldo de la Federación para proyectos en Acatzingo, Amozoc–Tepatlaxco, San Martín Texmelucan, Oriental–Libres, Tepetzala y Nopalucan, además del mejoramiento de la carretera federal Cuautla–Tlapa, obra que beneficia a municipios de la Mixteca poblana como Izúcar de Matamoros, Tehuitzingo y Tecomatlán.

Al informar que la Secretaría de Infraestructura destinó 743.8 millones de pesos en cuatro obras estratégicas para la región: la Subestación de Transmisión Eléctrica en San José Chiapa, la rehabilitación del Centro Integral de Servicios de Ciudad Serdán, la construcción del Centro de Innovación y Transformación de Productos Agropecuarios y Acuícolas (CITRAA) y la rehabilitación de la Casa Carmen Serdán, su titular José Manuel Contreras de los Santos, señaló que también se ejecutan acciones de supervisión y control de calidad.

Para fortalecer la movilidad regional, la Secretaría de Infraestructura inició la rehabilitación y ampliación de 1.85 kilómetros de la carretera Amozoc–Teziutlán, en el tramo San José Chiapa–Rafael Lara Grajales. De igual forma, con los módulos de maquinaria, la microrregión 14 registró durante 2025 un total de 12 acciones concluidas para apertura y rehabilitación de caminos, dos intervenciones derivadas de contingencias por lluvias y una obra en proceso en el camino Antiguo a San Luis Sesma–Mazapiltepec de Juárez. Para este año se proyectan 51 acciones adicionales, entre ellas rehabilitación de caminos saca cosechas, conservación de vialidades, desazolve de jagüeyes y limpieza de barrancas.

En materia educativa, el CAPCEE destinó una inversión global de 20.1 millones de pesos durante dos años de gobierno para infraestructura y equipamiento escolar en la microrregión. Entre las acciones destacan la rehabilitación de planteles, construcción de aulas, entrega de mobiliario y equipamiento en municipios como General Felipe Ángeles, Oriental y Ciudad Serdán.

El presidente municipal de San José Chiapa, Alejandro Hernández Romero, afirmó que la visita del gobernador representa cercanía con la población y una agenda conjunta que prioriza infraestructura, innovación y desarrollo. Reiteró la disposición del ayuntamiento para mantener una coordinación permanente con el Gobierno del Estado en beneficio de las familias. Mientras que la presidenta auxiliar de San José Ozumba, Ana Yeli Hernández Quintana, agradeció el desazolve de fosas que favoreció a más de 300 personas, la rectificación de actas para 32 habitantes y el apoyo con maquinaria para el mantenimiento de calles, acciones que fortalecen el trabajo comunitario y mejoran los servicios para la población.

Durante el evento, habitantes de la región coincidieron en que la modernización de la vialidad reducirá tiempos de traslado, incrementará la seguridad y fortalecerá la actividad económica. Gonzalo Montes destacó que la obra permitirá mayor convivencia familiar y facilitará el transporte de personas y mercancías; Evelin Aguilar señaló que disminuirá el riesgo de accidentes; Elías García afirmó que la mejora favorecerá el flujo vehicular y al sector productivo, mientras que Antonio Calderón reconoció el compromiso del gobernador Alejandro Armenta con el progreso del estado y el bienestar de las familias poblanas.