Paraguay elimina a Alemania en una dramática tanda de penales

• La Albirroja venció 4-3 desde los once pasos tras igualar 1-1 en 120 minutos y firmó una de las mayores sorpresas del Mundial

Leonardo Guzmán

Paraguay protagonizó la mayor sorpresa de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al eliminar a Alemania en una dramática tanda de penales por 4-3, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y los tiempos extra en el Gillette Stadium de Boston.

La Albirroja golpeó primero con un cabezazo de Julio Enciso al minuto 42, pero los alemanes reaccionaron al inicio del complemento gracias a Kai Havertz, quien igualó el marcador al 54′ con otro remate de cabeza.

A partir de ahí, ambos equipos buscaron el gol del triunfo, aunque ninguno logró romper la igualdad.

En la prórroga, Alemania estuvo cerca de consumar la remontada cuando Jonathan Tah marcó de cabeza al minuto 102, pero el tanto fue anulado tras la revisión del VAR por una infracción sobre el arquero paraguayo Orlando Gill.

La resistencia guaraní llevó el encuentro hasta la tanda de penales, donde Gill volvió a convertirse en figura al detener los disparos de Kai Havertz y Nick Woltemade.

Finalmente, José Canale convirtió el penal decisivo para sellar el histórico triunfo sudamericano por 4-3.

Con esta victoria, Paraguay avanzó por primera vez desde Sudáfrica 2010 a la siguiente ronda de una Copa del Mundo y dejó fuera a una de las selecciones favoritas del certamen. Alemania, cuatro veces campeona del mundo, volvió a quedarse en el camino antes de lo esperado, mientras que el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro mantiene vivo el sueño mundialista y ahora espera rival en los octavos de final con la confianza por las nubes tras firmar una de las mayores hazañas de la competencia.