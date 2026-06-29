Anuncian cierre temporal de sitios históricos por limpieza tras lluvias

- Solamente será un día
Desde Puebla
Con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los visitantes, y como parte de las labores de limpieza derivadas de las lluvias registradas en la ciudad, este martes 30 de junio permanecerán cerrados al público el Pasaje Histórico 5 de Mayo y el Puente de Bubas.
Personal municipal realizará trabajos de limpieza, extracción de agua y revisión de las instalaciones para garantizar que ambos espacios se encuentren en condiciones seguras para su visita.
El servicio se restablecerá de manera normal el miércoles 1 de julio.
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