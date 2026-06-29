Cuatro restaurantes del Centro Histórico, pérdida total por la tromba de ayer:Canirac

En total, 16 restaurantes afectados

María Tenahua

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Juan José Sánchez Martínez, resaltó que, por la intensa lluvia de este domingo, resultaron afectados 16 restaurantes, de ellos cuatro con pérdida total.

Al realizar un recorrido en la calle 2 Oriente y bulevar 5 de Mayo, en la Plaza Comercial “Al Centro”, donde el agua llegó a dos metros de altura, dejó pérdida total en 4 establecimientos.

Ante esto, indicó que desde ayer que se registraron estas afectaciones, acudió a apoyar a los socios de la Canirac, para limpiar, trabajo que todavía realizan.

Agregó que, al ser negocios de venta de alimentos, realizan la limpieza profunda.

Pidió a las autoridades municipales y estatales apoyo para empresarios afectados por la contingencia.