Obligación del ayuntamiento, pavimentar las 10 mil calles que lo necesitan en Puebla capital: Armenta

Erika Méndez

En Puebla capital hay aproximadamente 10 mil calles sin pavimentar, indicó el gobernador Alejandro Armenta Mier, al reiterar que dichas obras son una obligación del municipio.

En conferencia de prensa, dijo que tiene testimonios de habitantes, que señalan que tienen hasta 40 años viviendo en calles que no han recibido ningún tipo de mantenimiento.

Mientras otras, aunque cuentan con asfalto, tienen baches sobre baches, cuando lo que necesitan es una relaminación completa.

En este sentido, reiteró que parte de las obligaciones municipales son la infraestructura urbana, calles, parques, jardines, mercados, centrales de abasto, panteones, recolección de basura, entre otras labores, pues para ello los municipios reciben un presupuesto.