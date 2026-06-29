En Puebla, afectaciones por lluvias fueron atendidas por la administración estatal: Sheinbaum

Erika Méndez

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo informó que en Puebla las afectaciones por la lluvia del pasado domingo fueron atendidas por el gobierno del estado.

En conferencia de prensa, indicó que se comunicó con el mandatario Alejandro Armenta Mier, quien le señaló que no necesitaban apoyo de la federación.

Debido a que cuentan con la maquinaria para limpieza y apertura de caminos.