Detenido en Atlixco por robar bodega Aurrera

Desde Puebla

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y proteger el patrimonio de los atlixquenses, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco detuvieron a un hombre señalado por su probable participación en el delito de robo a comercio.

Tras atender un reporte en una tienda Bodega Aurrera de la colonia Revolución, los uniformados se entrevistaron con personal de Protección de Activos, quien señaló a Heriberto N., por presuntamente sustraer 13 desodorantes de distintas marcas sin realizar el pago correspondiente.

Luego de la intervención policial y el aseguramiento de la mercancía, el masculino fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público por hechos con apariencia del delito de robo agravado, donde se determinará su situación legal.