México vs. Ecuador: Fecha, hora, canal y lo que debes saber del partido de 16vos de final

EL FINANCIERO

El Tri afronta la fase de eliminación directa tras una fase de grupos perfecta, mientras Ecuador llega impulsado por un triunfo que le dio la clasificación.

La fase de eliminación directa comienza para la Selección Mexicana. Después de firmar una histórica fase de grupos con paso perfecto y sin recibir gol, el equipo dirigido por Javier Aguirre enfrenta a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 por un boleto a octavos.

México jugará como local en el Estadio Ciudad de México, escenario en el que buscará aprovechar el respaldo de su afición. Del otro lado estará una selección ecuatoriana que aseguró su lugar entre los mejores 32 equipos del torneo tras vencer a Alemania y que intentará mantener vivo su recorrido en la Copa del Mundo.

México vs. Ecuador: Fecha, hora, canal y dónde ver EN VIVO el partido de 16vos de final del Mundial 2026

El partido de México y Ecuador se disputa el martes 30 de junio en la Ciudad de México, dentro de la ronda de los mejores 32 del Mundial 2026:

Partido: México vs. Ecuador

Instancia: Dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fecha: Martes 30 de junio

Sede: Estadio Azteca, Ciudad de México

Canal: TV Azteca, ViX, Canal 5, Nu9ve, TUDN

¿Cómo llega México al partido contra Ecuador en 16vos de final del Mundial 2026?

La selección de Javier Aguirre avanzó como líder del Grupo A con nueve puntos, producto de tres victorias en tres partidos; fue la primera ocasión en sus 18 participaciones mundialistas que terminó la fase de grupos con paso perfecto y la portería imbatida.

En su último compromiso derrotó 3-0 a Chequia con anotaciones de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo. El equipo utilizó una alineación con varias rotaciones y resolvió el encuentro en el segundo tiempo.

Otro de los momentos destacados fue el ingreso de Guillermo Ochoa al minuto 78, quien disputó sus primeros minutos en su sexta Copa del Mundo. Posteriormente recibió un mensaje del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien escribió: “¡Qué gran logro, Guillermo Ochoa! Formar parte de seis Copas Mundiales de la FIFA y haber jugado en cuatro de ellas es algo de lo que debe estar increíblemente orgulloso”.

Tras asegurar el liderato, Aguirre dejó claro que el plantel ya cambió el enfoque hacia la siguiente ronda. “Hoy cenaremos contentos, mañana los chicos verán a la familia y luego a lo que viene porque no se quedan en lo realizado”, afirmó el seleccionador.

El entrenador también destacó el equilibrio del grupo y la respuesta de los futbolistas jóvenes. “Los jóvenes, como Mateo Chávez, Obed Vargas y Gilberto Mora forman parte de una generación de mexicanos que no les quema la pelota; crecieron sin complejos”, señaló.

Después de concluir la fase de grupos, el equipo realizó una práctica regenerativa en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol con un ambiente relajado antes de comenzar la preparación específica para enfrentar a Ecuador, rival al que no conocieron sino hasta días después.

¿Cómo llega Ecuador al duelo contra México en los 16vos de final del Mundial 2026?

La selección ecuatoriana consiguió su clasificación como una de las mejores terceras del torneo gracias a su victoria 2-1 sobre Alemania, resultado que le permitió avanzar a la ronda de eliminación directa.

Durante la fase de grupos, Ecuador también empató sin goles con Curazao y sufrió una derrota por la mínima ante Costa de Marfil. Es decir, antes del triunfo frente a Alemania, acumulaba dos partidos sin victoria en el torneo.

Ahora tendrá como siguiente desafío a un México que todavía no ha recibido anotaciones en la Copa del Mundo. Además del nivel mostrado por el rival, Ecuador deberá afrontar otro reto: jugar en la Ciudad de México, a 2,240 metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo con la información disponible, el cuerpo técnico encabezado por Sebastián Beccacece buscó adelantar su llegada a la capital mexicana para disponer de más tiempo de adaptación a la altitud, pero la solicitud fue rechazada, por lo que el equipo arribará apenas 24 horas antes del encuentro.

Entre los futbolistas que conocen el futbol mexicano destacan Enner Valencia, delantero del Pachuca, y Pedro Vite, mediocampista de Pumas, quienes forman parte del plantel ecuatoriano.

Posibles alineaciones de México vs. Ecuador para los 16vos de final del Mundial 2026

Aunque ninguno de los dos entrenadores ha confirmado su once inicial, estas son las bases con las que ambos equipos podrían afrontar el encuentro.

México

Raúl Rangel

Israel Reyes

César Montes

Edson Álvarez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Brian Gutiérrez

Luis Romo

Julián Quiñones

Raúl Jiménez

Roberto Alvarado

Ecuador

Hernán Galíndez

Alan Franco

Joel Ordóñez

Willian Pacho

Piero Hincapié

Moisés Caicedo

Pedro Vite

John Yeboah

Nilson Angulo

Gonzalo Plata

Enner Valencia

El ganador del enfrentamiento avanzará a los octavos de final del Mundial 2026, donde continuará la búsqueda por mantenerse con vida en la Copa del Mundo.