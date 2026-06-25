Diputado del PVEM anticipa voto contra reforma sobre infancias trans 

Jorge Barrientos

El coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado de Puebla, Jaime Natale Uranga, adelantó que, a título personal, votaría en contra de la iniciativa relacionada con el reconocimiento de las infancias trans, la cual será analizada por el Poder Legislativo en los próximos días.

El legislador señaló que el tema ya fue puesto sobre la mesa en la Junta de Gobierno y Coordinación Política y consideró que el Congreso ya no debe seguir postergando la discusión de la reforma.

“Es un tema que tenemos que asumir como Estado. No podemos estar peloteando el bote, ganando tiempo o viendo de qué manera cumplimos, pero a medias, con la Suprema Corte”, expresó.

Natale Uranga indicó que la iniciativa debe ser dictaminada en las comisiones correspondientes y, en caso de aprobarse o modificarse, posteriormente deberá ser llevada al pleno para su discusión y votación.

No obstante, dejó en claro que su postura personal es votar en contra de que menores de edad puedan tomar la decisión de modificar su identidad de género sin mayores requisitos y acompañamiento especializado.

“A título personal votaré en contra. Me parece que clínicamente y psicológicamente todavía es un niño o una niña de ocho, 12 o 14 años y no está para tomar esa decisión”, manifestó.

El diputado señaló que, en caso de que la propuesta avance, podrían analizarse modificaciones que contemplen restricciones para menores de edad o la implementación de mecanismos adicionales, como respaldo clínico, acompañamiento legal y la intervención de especialistas.

“Creo que ya se dictamine y que luego, si llega al pleno, se vote en conciencia. Esa sería mi sugerencia a título personal”, añadió.

Asimismo, aclaró que su postura no representa la posición oficial de la bancada del Partido Verde en el Congreso local, ya que el tema aún no ha sido discutido al interior del grupo parlamentario.

“No he hablado con la bancada porque todavía no llega formalmente el tema, por lo que no podría hablar por todos. Este es únicamente mi punto de vista”, concluyó.