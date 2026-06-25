En Amozoc, aseguran predio presuntamente usado por huachigaseros

Desde Puebla

Aseguran en Amozoc predio con dos pipas que, presuntamente, eran utilizadas para sustraer gas lp con tomas clandestinas

En el barrio San Andrés las Vegas.

Llegaron elementos de la policía estatal, ejército mexicano, Marina, Pemex.

Se espera a la Fiscalía General del Estado, para ingresar al predio y sacar las pipas.