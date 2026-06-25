En Amozoc, aseguran predio presuntamente usado por huachigaseros

Desde Puebla
Aseguran en Amozoc predio con dos pipas que, presuntamente, eran utilizadas para sustraer gas lp con tomas clandestinas
En el barrio San Andrés las Vegas.
Llegaron elementos de la policía estatal, ejército mexicano, Marina, Pemex.
Se espera a la Fiscalía General del Estado, para ingresar al predio y sacar las pipas.
You may also like
-
Diputado del PVEM anticipa voto contra reforma sobre infancias trans
-
Asesinaron a una pareja en Teotlalco
-
Encuentran 20 puntas hechizas y tres armas punzocortantes en la cárcel de San Pedro Cholula
-
Tras terremotos en Venezuela, Maduro rompe el silencio desde la cárcel en EU; manda mensaje a su pueblo amado
-
Sheinbaum envía ayuda a Venezuela; rescatistas de la Sedena saldrán hoy