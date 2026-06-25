Rectora Lilia Cedillo presidió graduación del Bachillerato Internacional 5 de Mayo BUAP 

María Huerta

Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), encabezó graduación de 143 alumnos de la generación 2023-2026 del Bachillerato Internacional 5 de Mayo, en el Teatro del Complejo Cultural Universitario (CCU).

Durante el acto protocolario, la rectora felicitó a los alumnos por terminar una etapa importante en su vida al mismo tiempo que comienzan otra, la universitaria.

También agradeció la confianza que los padres depositan en la institución para la formación de sus hijos.

Por su parte, la directora María Luisa González Herrera destacó la valentía de los egresados durante su paso por los salones del bachillerato; además, enfatizó la capacidad de los jóvenes para transformar su entorno.

Desde hace varios días, la rectora de la máxima casa de estudios ha encabezado varias ceremonias de graduación de unidades académicas de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).