Alumnos BUAP presentan exposición tipográfica itinerante

María Huerta

Andrea Figueroa González y Omar García Tepale, recién egresada y estudiante del noveno semestre de Diseño Gráfico de la BUAP, respectivamente, fueron ganadores del concurso tipográfico FiftyFifty 2026.

Sus trabajos fueron seleccionados, junto a propuestas de estudiantes de distintas partes del mundo, para integrar la segunda edición de la Exposición Internacional Itinerante de Tipografía para Estudiantes: Glyphs of Belonging, la cual explora la identidad, la cultura y el sentido de pertenencia a través de la tipografía y el diseño visual.

Con el tema “Glifos de pertenencia”, los alumnos de la Facultad de Arquitectura reflejaron el proceso de duelo, la amistad, conexión con su cultura y la memoria de una comunidad.

La exposición se presentó durante la conferencia anual de la Asociación Tipográfica Internacional (ATypI) realizada en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, del 27 al 30 de mayo, y se exhibirá en ATypI Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, del 28 al 31 de octubre.

Los carteles seleccionados también se publicarán en el catálogo oficial de la exposición y se promocionarán en plataformas de diseño internacionales.