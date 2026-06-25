Inician drenaje sanitario en San Salvador Chachapa, Amozoc 

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 25 de junio de 2026.– Con el objetivo de seguir fortaleciendo la infraestructura básica del municipio, el presidente municipal, Severiano de la Rosa Romero, acompañado de regidores, directores, el presidente auxiliar y vecinas y vecinos de San Salvador Chachapa, dio el banderazo de inicio a una nueva obra de ampliación de drenaje sanitario que beneficiará a las privadas San Martín 2, San Martín 3 y El Sauce, pertenecientes a la colonia San Martín.

Esta obra responde a una de las principales necesidades de las familias de la zona y permitirá mejorar las condiciones de saneamiento, contribuyendo a una mejor calidad de vida para las y los habitantes.

Durante el evento, el alcalde De la Rosa Romero reiteró que su administración continuará trabajando de manera cercana con la ciudadanía, priorizando obras que generen un impacto positivo y atiendan las demandas más sentidas de la población.