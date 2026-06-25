En Puebla, el Plan México impulsará evento de Robótica, IA y semiconductores: SEP federal

-La Universidad Tecnológica de Huejotzingo fue sede de la Reunión Mensual Nacional de Educación Superior.

-Autoridades federales y estatales fortalecen la coordinación para impulsar la formación de las juventudes.

Desde Puebla

HUEJOTZINGO, Pue.- En el marco del Plan México y con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas para las y los jóvenes, además de fortalecer la formación científica, tecnológica y de innovación, el gobierno de México, propondrá a Puebla para que presida un encuentro nacional en áreas estratégicas como robótica, inteligencia artificial y semiconductores, afirmó el subsecretario de Educación Superior federal, Ricardo Villanueva Lomelí.

Al encabezar desde la Universidad Tecnológica de Huejotzingo la Reunión Mensual Nacional de Educación Superior, en representación del secretario de Educación Pública del gobierno federal, Mario Delgado Carrillo, el subsecretario de Educación Superior, resaltó los ejes prioritarios del Plan México que refuerzan la innovación y el desarrollo científico, por lo que mencionó la importancia de impulsar una agenda conjunta que consolide la educación superior como motor de desarrollo y bienestar, en línea con la política educativa del Gobierno de México que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum.

Acompañado por la subsecretaria de Educación Superior de la SEP estatal, Lizbeth Martínez Romero, por la rectora de la institución sede, Mirna Toxqui Oliver, con la participación presencial y virtual de cientos de rectoras, rectores y directivos de instituciones de educación superior del país, el funcionario federal, Ricardo Villanueva Lomelí destacó que la educación constituye una herramienta fundamental para atender las causas y abrir mayores oportunidades a las juventudes.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Superior del Estado, Lizbeth Martínez Romero, afirmó que el subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas atraviesa una etapa de madurez institucional, con bases sólidas para evolucionar hacia un modelo de transformación social integral. Señaló que la entidad cuenta con 58 instituciones de educación superior y cerca de 78 mil estudiantes, reflejo del crecimiento del sistema educativo y del impulso del gobernador Alejandro Armenta Mier.

La rectora de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, Mirna Toxqui Oliver, destacó que la coordinación entre los gobiernos y las instituciones educativas fortalece las oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones. Subrayó que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas, despertar talentos y construir el futuro del país.

Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre la federación, el estado y las instituciones de educación superior permitirá consolidar una educación de calidad, incluyente y vinculada con los retos del desarrollo científico y tecnológico, en beneficio de las y los estudiantes de México.