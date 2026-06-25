En Tehuacán, entregan a Profepa dos guacamayas en peligro de extinción

Erika Méndez

De manera voluntaria entregaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dos guacamayas en peligro de extinción.

Ocurrió en Tehuacán y las aves fueron trasladadas a una clínica veterinaria, para valorar su salud y definir el destino final.

La Profepa indicó que dicha especie se encuentra protegida por la NOM059SEMARNAT 2010.

Hizo un llamado a la ciudadanía a no adoptar como mascotas a ejemplares de fauna silvestre, pues su captura les genera sufrimiento, afecta a las poblaciones y es una infracción a la normativa ambiental.