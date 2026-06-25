En Tehuacán, entregan a Profepa dos guacamayas en peligro de extinción

Erika Méndez
De manera voluntaria entregaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dos guacamayas en peligro de extinción.
Ocurrió en Tehuacán y las aves fueron trasladadas a una clínica veterinaria, para valorar su salud y definir el destino final.
La Profepa indicó que dicha especie se encuentra protegida por la NOM059SEMARNAT 2010.
Hizo un llamado a la ciudadanía a no adoptar como mascotas a ejemplares de fauna silvestre, pues su captura les genera sufrimiento, afecta a las poblaciones y es una infracción a la normativa ambiental.
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