Ecuador hizo la hazaña, venció a Alemania y calificó a 16vos de final; Costa de Marfil avanzó en 2do lugar

• Los ecuatorianos clasifican como uno de los mejores terceros; Curazao se despide del Mundial

Leonardo Guzmán Hernández

El Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin con una jornada llena de emociones. En el MetLife Stadium, Ecuador sorprendió al derrotar 2-1 a Alemania, resultado que le permitió asegurar su clasificación como uno de los mejores terceros del torneo. Los alemanes se adelantaron apenas al minuto 2 con un gol de Leroy Sané, pero Nilson Angulo igualó el encuentro al 9′ y, cuando el empate parecía definitivo, Gonzalo Plata marcó el tanto de la victoria al minuto 77 para sellar una noche histórica para la Tri.

A pesar de la derrota, Alemania conservó el liderato del grupo gracias a su partido con Costa de Marfi donde el criterio de desempate es el encuentro directo.

En Filadelfia, Costa de Marfil venció 2-0 a Curazao y aseguró el segundo boleto directo a los dieciseisavos de final. La gran figura fue Nicolas Pépé, autor de los dos goles del encuentro, con anotaciones al minuto 7 y en la recta final del compromiso.

El conjunto caribeño luchó hasta el último minuto, pero no pudo evitar su eliminación y cerró una participación histórica tras sumar el primer punto mundialista de su historia.

Con estos resultados, Alemania terminó como líder del Grupo E con seis puntos, seguida por Costa de Marfil, también con seis unidades pero con menor diferencia de goles. Ecuador finalizó tercero con cuatro puntos y consiguió su clasificación como uno de los mejores terceros del certamen, mientras que Curazao quedó eliminado con un punto, poniendo fin a un Mundial que dejó actuaciones memorables, especialmente la de su arquero Eloy Room.

Posiciones finales del Grupo E

1. Alemania – 6 pts

2. Costa de Marfil – 6 pts

3. Ecuador – 4 pts (clasificado como mejor tercero)

4. Curazao – 1 pt