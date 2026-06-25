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En Atlixco, detuvieron a dos por “pederos”

By Roberto Desachy / 25 junio, 2026

Desde Puebla

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal intervinieron en un conflicto entre dos hombres registrado en la colonia Centro de Atlixco.

Al atender un reporte de atropellamiento, los oficiales localizaron a dos personas que se señalan mutuamente por agresiones físicas derivadas de una discusión relacionada con un adeudo económico.

Tras recabar los testimonios correspondientes y debido al señalamiento mutuo, Francisco N. y José N., ambos involucrados fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de lesiones en riña.

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