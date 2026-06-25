Video: INAH suspende obra en inmediaciones de la zona arqueológica de San Andrés Cholula

María Tenahua

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) colocó sellos de suspensión de obra en la calle 16 poniente de San Andrés Cholula, en las inmediaciones de la zona arqueológica.

Se realiza una revisión por presuntas afectaciones al entorno patrimonial, además de que no cuenta con los permisos para dicha obra.

El inmueble está construido en un predio con pipas de agua.

Los sellos fueron colocados en las rejas de este inmueble, con la leyenda de suspensión de obra y el logotipo del INAH.