“Paseo de Campeones” en la Calzada Zaragoza, listo para inaugurarse: Armenta

Erika Méndez

La obra “Paseo de Campeones” en la Calzada Zaragoza ya se encuentra lista para inaugurarse, indicó el gobernador, Alejandro Armenta Mier.

Al realizar un recorrido por la zona, destacó que se rescatará el espacio urbano, que se encontraba en malas condiciones.

A su vez, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, explicó que, como parte de esta obra, se pavimentaron 3 kilómetros de calles alrededor de la Calzada Zaragoza.