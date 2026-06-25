Video: Exigen al Congreso de Puebla diálogo en el tema de identidad de género en menores

Jorge Barrientos

Integrantes de las organizaciones CitizenGO México, Activate, Civilitas, Frente Nacional por la Familia Puebla y Matrimonios en Comunidad realizaron un llamado al Congreso del Estado de Puebla, para que abra espacios de diálogo y participación ciudadana antes de avanzar en cualquier reforma relacionada con el reconocimiento legal de la identidad de género en niñas, niños y adolescentes.

Durante una conferencia de prensa, los representantes de estas agrupaciones supuestamente entregaron más de 24 mil 500 firmas ciudadanas con las que buscan respaldar su petición de que el tema sea analizado mediante mecanismos de Parlamento Abierto y con la participación de especialistas, padres de familia y organizaciones civiles.

El pronunciamiento ocurre luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijara como fecha límite este miércoles para que el Congreso poblano informe sobre los avances legislativos relacionados con el cumplimiento de una resolución judicial en la materia.

Las organizaciones recordaron que el pasado 12 de junio la SCJN rechazó un escrito presentado por CitizenGO México en representación de más de 20 mil ciudadanos, mediante el cual se solicitaba la apertura de un proceso de diálogo público y participación social antes de concretar modificaciones legales. De acuerdo con los promoventes, la respuesta de la Corte fue que la sentencia emitida es de orden público y que el asunto no se encuentra sujeto a debate.

Los representantes de las agrupaciones expresaron su inconformidad con dicha determinación y señalaron que, a su juicio, la Suprema Corte está excediendo sus atribuciones al intervenir en asuntos que consideran competencia del Poder Legislativo local.

Asimismo, sostuvieron que la resolución podría generar implicaciones para la autonomía de los congresos estatales, el federalismo mexicano y la división de poderes, al considerar que limita la capacidad de los representantes populares para legislar dentro de las facultades que les confiere la Constitución.

Respecto al fondo del debate, las organizaciones manifestaron que su principal preocupación es la protección de la niñez y la adolescencia. Argumentaron que durante estas etapas de desarrollo las personas aún se encuentran formando su personalidad, identidad y percepción de sí mismas, por lo que consideran necesario un análisis amplio y multidisciplinario antes de adoptar decisiones legislativas con efectos jurídicos.

Por ello, reiteraron su llamado al Congreso del Estado de Puebla para que privilegie el diálogo, escuche a todos los sectores involucrados y garantice un proceso de discusión abierto, transparente e incluyente antes de aprobar cualquier modificación relacionada con la identidad de género en menores de edad.

Finalmente, las agrupaciones afirmaron que continuarán impulsando acciones de participación ciudadana y seguimiento legislativo sobre este tema, al considerar que se trata de un asunto de interés público que requiere el análisis de distintos sectores de la sociedad.