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Asesinaron a una pareja en Teotlalco

By Roberto Desachy / 25 junio, 2026

Desde Puebla

Dejaron a un hombre y mujer asesinados con armas de fuego y amordazados hallados en la mixteca poblana.

En la calle Izúcar de Matamoros, en el paraje la Cantera, municipio Teotlalco.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas.

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