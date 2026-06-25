Asesinaron a una pareja en Teotlalco

Desde Puebla
Dejaron a un hombre y mujer asesinados con armas de fuego y amordazados hallados en la mixteca poblana.
En la calle Izúcar de Matamoros, en el paraje la Cantera, municipio Teotlalco.
Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas.
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