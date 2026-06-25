Encuentran 20 puntas hechizas y tres armas punzocortantes en la cárcel de San Pedro Cholula 

Desde Puebla
SAN PEDRO CHOLULA, Pue.- Como parte de las acciones permanentes para preservar el orden en los centros penitenciarios regionales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de autoridades federales, llevó a cabo una revisión en el penal de San Pedro Cholula.
Como resultado de la intervención, policías custodios aseguraron 20 puntas hechizas, tres armas punzocortantes, una máquina para rasurar, accesorios para teléfonos celulares, en otros objetos prohibidos.
Para el desarrollo de este operativo de supervisión, la Secretaría de Seguridad Pública contó con la colaboración de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).
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